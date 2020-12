Lamborghini SC20, giro veloce a Monza per la supercar italiana – VIDEO

Questa splendida Lamborghini SC20 é un modello più unico che raro e vederla correre in questo video è uno spettacolo emozionante



(Image by Motor1)Nel mondo dell’automobilismo ci sono auto normali, supercar e ipercar.

Si potrebbe discutere per anni in che categoria inserire un’auto come la Lamborghini SC20, anche se certamente non appartiene ad una categoria normale. È una supercar? Sì. È un’ipercar? Con 770 cavalli e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi, si qualifica certamente come una possibile appartenente a questa categoria.

Costruita per un cliente specifico da Lamborghini Squadra Corse, la SC20 è una versione stradale della SCV12 che abbiamo visto all’inizio dell’anno. Entrambe le vetture sono fondamentalmente versioni alternative della Aventador SVJ, un’auto che va ben oltre i 320 km/h e che fino a poco tempo fa deteneva il record su giro al Nürburgring.

Leggi anche -> 24 Ore di Daytona, è trionfo italiano: Lamborghini batte la Ferrari

Oltre all’abitacolo aperto, la SC20 offre una pletora di ali, bocchette di ventilazione e fibra di carbonio ovunque. Anche con tetto e parabrezza, la SC20 si distinguerebbe in una famiglia Aventador piena di sottomodelli, edizioni speciali e pezzi unici. Probabilmente non ci saranno molti altri modelli dopo questo, dato che la lunga corsa dell’Aventador si concluderà probabilmente nel prossimo anno o due.