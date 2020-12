Vettel applaude Leclerc: “Il pilota più talentuoso che abbia incontrato”

Nonostante la rivalità, Sebastian Vettel e Charles Leclerc si sono lasciati manifestando la reciproca stima dopo due anni insieme in Ferrari

Lo avrà anche sostituito nel ruolo di condottiero della Ferrari e, di fatto, spinto verso il cancello di uscita di Maranello. Ma non per questo Sebastian Vettel ha perso la stima nei confronti di Charles Leclerc, il compagno di squadra che ha incontrato nelle scorse due stagioni al Cavallino rampante.

E così, concluso il Gran Premio di Abu Dhabi, nel quale hanno condiviso il box per l’ultima volta, i due si sono scambiati il casco. E Seb ha voluto scrivere sul suo un messaggio inequivocabile destinato al Piccolo principe: “Sei il pilota più talentuoso che ho incontrato in quindici anni di Formula 1. Non sprecarlo. Ma assicurati, qualsiasi cosa farai, di essere felice e sorridere. Grazie per tutto!”.

Il saluto tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc

Nonostante la loro rivalità interna sia stata a tratti anche molto accesa, dunque, il tedesco e il monegasco si sono lasciati con buoni sentimenti reciproci: “Mi mancherà Charles”, ha ammesso il quattro volte campione del mondo ai microfoni dei giornalisti dopo la gara di Yas Marina. “Mi ha dato dei grattacapi qua e là, e siamo in due punti molto diversi delle nostre carriere e delle nostre vite, ma è un bravo ragazzo e penso sia l’uomo del futuro. Spero che avrà la macchina che si merita”.

Da parte sua, Leclerc ha ricambiato i complimenti, definendo il 33enne “un pilota incredibile. Seb sa cosa penso della nostra relazione. Ovviamente abbiamo vissuto dei momenti complicati, ma mi ha accolto nel team quando ero appena arrivato e questo ha significato molto, quando ero un po’ intimidito all’idea di correre al fianco di un quattro volte iridato”.