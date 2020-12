Traffico in autostrada, 15 dicembre: code natalizie, le tratte da bollino rosso

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 15 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Prime deboli piogge sul Nordovest. specie sui settori alpini e prealpini, con fenomeni di carattere nevoso oltre i 1300 metri. Tempo ancora stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti gli altri settori della Penisola, con temperature massime che si aggirano fra 9 e 14 gradi, di poco superiori sulle regioni estreme del Sud e sulle Isole maggiori. Dal tardo pomeriggio nuvolosità in progressione sul Settentrione d’Italia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Traffico intenso nel perimetro autostradale di Milano. Sulla A8 Milano-Varese (Km 0 – direzione: Milano) coda tra Fiera Milano e Nodo A8/A4 Torino-Trieste per lavori. In A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) rallentamenti su Bivio A4/Raccordo Viale Certosa provenendo da Brescia verso Viale Certosa per lavori. Coda in uscita a Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Sulla A4 Milano-Brescia (Km 146 – direzione: Trieste) traffico rallentato tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Bivio A4/A58 per lavori in corso.

Tra Verona e Mantova sulla A22 Brennero-Modena (Km 229.2 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Nodo A22/A4 Torino-Trieste e Nogarole Rocca per lavori in corso.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 – direzione: Ventimiglia) coda di 3 km tra Genova Pegli e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. In A12 Genova-Livorno (Km 6 – direzione: Genova) coda di 5 km tra Genova Nervi e Genova est per lavori.

Nei pressi di Rimini sulla A14 Bologna-Ancona (Km 114 – direzione: Taranto) coda di 2 km tra Valle Del Rubicone e Rimini Nord per lavori.

All’altezza di Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 286.9 – direzione: Napoli) traffico rallentato in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna.

Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

In Campania sulla A1 Roma-Napoli (Km 720 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Santa Maria Capua Vetere e Capua. Sulla A30 Caserta-Salerno (Km 55.3 – direzione: Salerno) coda di 1 km tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – direzione: Salerno) coda tra Nocera Sud e Cava de’ Tirreni per lavori in corso.