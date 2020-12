Meteo e traffico in autostrada: incidenti e code in A1, A8 e A22

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 15 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli nuvolosi e rovesci diffusi su tutto il Nord nel corso della serata, con fenomeni che proseguiranno fino a domattina. Poco nuvoloso sul resto dell’Italia, con velature in transito sul medio-alto Tirreno. Cieli più sereni al Sud. Le minime saranno comprese fra 1 e 6 gradi al Centro-Nord, fra 6 e 11 gradi sul Mezzogiorno.

Mercoledì 16 dicembre piogge sparse su Lunigiana e Marche, tempo stabile altrove, con cieli ampiamente soleggiati al Sud. Le temperature massime saranno comprese fra 6 e 9 gradi al Nord, tra 14 e 18 gradi sul resto della Penisola. Nel pomeriggio rovesci sparsi sull’Appennino toscano, con addensamenti cumuliformi tra Lombardia ed Emilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A8 Milano-Varese coda tra Bivio A8-A36 Pedemontana e Bivio A8/Diramazione A26 Trafori per incidente. In A4 Torino-Brescia (Km 127 – direzione: Torino) code a tratti tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Traffico a rilento tra Nodo di Pero e Cormano.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 22.8 – direzione: Genova)

Coda tra Varazze e Arenzano per lavori in corso.

In Trentino AA, all’altezza di Rovereto, traffico bloccato per incidente sulla A22 Brennero-Modena (Km 144.5 – direzione: Modena) tra Trento Sud e Rovereto Nord per incidente.

Tra Piacenza e Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 91 – direzione: Milano) coda di 3 km tra Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fidenza per incidente. Alle porte di Bologna in A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona traffico rallentato tra Bivio A14/A13 Bologna-Padova e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio per veicolo in avaria.

All’altezza della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

In Puglia sulla A14 Pescara-Bari l‘uscita di Canosa è chiusa al traffico provenendo da Bari per Verifica tecnica. Uscita consigliata provenendo da Bari: Andria.