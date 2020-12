Traffico in autostrada, 14 dicembre: incidenti in A11 e a Roma Sud

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 14 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Dopo un inizio di dicembre all’insegna del maltempo e della neve l’anticiclone sub tropicale prende possesso dell’area mediterranea, garantendo sole ovunque, anche se non mancherà qualche isolato rovescio nei prossimi giorni. Attenzione all’allerta nebbia, che ritorna fitta soprattutto in Val Padana dove persisterà anche di giorno. Sterili addensamenti in transito al Sud e, dal pomeriggio, su Liguria. Le temperature massime si stanzieranno tra 7 e 10 gradi al Nord, fra 12 e 16 gradi al Centro-Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) code a tratti tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Traffico rallentato tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Sulla A8 Milano-Varese rallentamenti su Gazzada provenendo da Milano verso Buguggiate. In A1 Milano-Bologna (Km 4.3 – direzione: Milano) code a tratti tra Melegnano e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 10.2 – direzione: Ventimiglia) coda di 1 km tra Genova Pegli e Genova Pra’ per lavori in corso. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Genova) coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova. Traffico rallentato tra Genova est e Recco per lavori.

Sulla A1 Milano-Bologna coda tra Fiorenzuola e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per lavori. Sulla A22 Brennero-Modena coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. In A14 Bologna-Ancona rallentamenti tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova.

A Nord di Firenze sulla A11 Firenze-Pisa nord coda di 1 km tra Prato Ovest e Bivio A11/A1 Milano-Napoli per incidente.

Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM. In A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 16 – direzione: G.R.A.) traffico a rilento tra Roma sud e Torrenova per incidente.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno coda tra Nocera Nord e Cava de’ Tirreni per lavori. In A30 Caserta-Salerno rallentamenti tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino.