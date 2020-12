Meteo e traffico in autostrada: nebbia in Val Padana, incidente in A1

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 14 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nella serata piogge sparse e di breve durata sulle Alpi occidentali, cieli sereni o poco nuvolosi sul resto dell’Italia. Banchi di nebbia in Val Padana e lungo il litorale marchigiano. Le temperature minime saranno comprese fra 3 e 8 gradi.

Martedì 15 dicembre nuvolosità in aumento sul Nordovest, con possibili precipitazioni su Piemonte e Lombardia. Cieli soleggiati sugli altri settori, con temperature massime che oscilleranno tra 9 e 14 gradi, di poco superiori sulle regioni estreme del Sud e sulle Isole maggiori. Dal pomeriggio addensamenti cumuliformi sul Settentrione e in Toscana, dove pioverà nelle ore successive.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A8 Milano-Varese (Km 8.1 – direzione: Milano) code a tratti tra Legnano e Lainate. Sulla A9 Lainate-Como (Km 10.7 – direzione: Lainate) traffico rallentato tra Origgio e Bivio A9/A8 Milano-Varese. Alle porte di Bergamo sulla A4 Milano-Brescia (Km 169 – direzione: Trieste) coda di 1 km tra Dalmine e Bergamo per lavori in corso.

In Emilia sulla A1 Milano-Bologna (Km 90.4 – direzione: Milano) rallentamenti tra Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fidenza per incidente. A Nord di Modena sulla A22 Brennero-Modena nebbia a banchi tra Mantova Nord e Reggiolo Rolo.

In Toscana sulla A1 Bologna-Firenze (Km 265 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.

In Puglia sulla A14 Bari-Taranto vento forte tra Bari sud e Taranto Nord. Sulla A14 Pescara-Bari (Km 610.5 – direzione: Pescara) Canosa in entrata è chiuso al traffico verso Pescara per verifica tecnica. Entrata consigliata verso Pescara: Cerignola est.