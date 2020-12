Briatore durissimo con Valentino Rossi: “Ti devi ritirare”

Flavio Briatore ha letteralmente demolito Valentino Rossi invitandolo a ritirarsi dalla MotoGP per lasciare un bel ricordo di sé.

Flavio Briatore è un vero intenditore quando si parla di fuoriclasse della velocità. Nei suoi anni in F1, infatti, il manager italiano ha portato al battesimo diversi campioni, in particolare Michael Schumacher e Fernando Alonso, che sotto la sua direzione hanno vinto due titoli iridati ciascuno.

Durante un’intervista a “Radio Radio” l’ex team principal della Renault ha tirato una bella bordata a Valentino Rossi: “Io vorrei dare un consiglio a Valentino Rossi: secondo me è meglio se smette perché vogliamo ricordarlo come un grande campione. Non puoi continuare a correre se non hai nemmeno un mezzo competitivo, alla fine l’età conta. Il caso di Ibrahimovic è particolare perché lui fa una vita completamente dedita allo sport”.

Per Briatore c’è differenza tra il Ibra e Valentino

Briatore ha poi proseguito: “Ibra non sgarra mai. Però c’è differenza tra prendersi un calcio nelle caviglie e correre a 300 Km/h e sbagliare una curva provocando un incidente”. Durante questo 2020 il Dottore ha vissuto la sua peggiore stagione in MotoGP, complice anche il Covid-19 e alcuni problemi tecnici della Yamaha.

Valentino Rossi nel 2021 correrà alla veneranda età di 42 anni e sarà ancora una volta il rider più anziano in griglia. Storicamente però il #46 non è di certo il rider più vecchio ad aver preso parte ad un GP. Nel 1957 ad esempio Albino Milani vinse una gara in Sidecar a 46 anni e 265 giorni. Per quanto riguarda la MotoGP il primato attuale è proprio del Dottore che ha vinto ad Assen nel 2017 a 38 anni e 128 giorni, chissà quindi che non riesca a limare questo record nella prossima stagione.

Antonio Russo