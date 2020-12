Vettel saluta la Ferrari: ultimo team radio sulle note di “Azzurro” (VIDEO)

Alla conclusione del suo ultimo Gran Premio alla Ferrari, Sebastian Vettel ha cantato una sua rielaborazione di “Azzurro” via radio

Il risultato del suo ultimo Gran Premio al volante di una Ferrari è stato una perfetta sintesi della sua stagione: mesta ed appannata. Sebastian Vettel, ad Abu Dhabi, non è andato oltre la quattordicesima posizione: non per colpa sua, ma di una SF1000 apparsa anche in questo fine settimana ampiamente deficitaria, come dimostra il fatto che il suo compagno di squadra Charles Leclerc ha chiuso appena una posizione davanti a lui.

Ma un’ultima sorpresa, il quattro volte iridato ha voluto comunque riservarla ai suoi ragazzi. In macchina si era portato un bigliettino sul quale aveva scritto una sua personale rielaborazione di “Azzurro”, il notissimo successo di Adriano Celentano, e con questa canzone ha dato il suo congedo finale a Maranello: “Mi è piaciuto stare con voi”, sono state alcune delle sue parole. “Ho sentito la vostra magia, una sensazione straordinaria. Mi mancherete, vi auguro il meglio: di essere felici, ma ancor più di essere sani”.

Vettel, c’è un po’ di tristezza nell’addio

Un omaggio commovente ad una Scuderia alla quale, nonostante sia mancato il coronamento del sogno iridato e la conclusione del matrimonio sia stata ampiamente deludente, il tedesco rimane e rimarrà legato per sempre. “Mi dispiace, sento un grande affetto per me e mi mancheranno tutti”, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport dopo la bandiera a scacchi. “Provo sensazioni contrastanti: sono sia contento che triste. Oggi meglio non parlare della gara, preferisco ricordare gli ultimi sei anni che sono stati molto speciali per me”, prosegue. “All’inizio è stato un sogno, alla fine invece un po’ triste, ma è andata così”.

Non è ancora il momento di guardare al futuro: “Sono contento di fare il prossimo passo in Aston Martin, ma non voglio pensarci da subito, ho tanto tempo per dedicarmici. Ora voglio andare al box un’ultima volta, poi tornerò a casa dalla mia famiglia e da gennaio ricominceremo a lavorare. Speriamo che il prossimo anno sia migliore per tutti, senza questo c…o di Covid“.