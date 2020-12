Valentino Rossi: vacanza “in bianco” con Francesca Novello (GALLERY)

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si stanno godendo le meritate vacanze sulla neve con alcuni amici.

Valentino Rossi ha vissuto una stagione complicata. Il Dottore tra errori personali, Covid-19 e problemi tecnici della Yamaha ha messo insieme una serie impressionante di zeri. Il #46, nonostante l’età, è comunque riuscito a portare a casa un podio in questo 2020, che è stato contrassegnato anche dal suo passaggio dalla Yamaha al team clienti Petronas.

Il rider di Tavullia, infatti, dopo anni e anni vissuti nella squadra ufficiale si dovrà trasferire nel 2021 nel team clienti. La Yamaha però gli ha garantito un trattamento ed una moto da ufficiale e questo l’ha convinto a firmare per prolungare ancora la propria carriera.

Rossi e la Novello in vacanza sulla neve

Valentino Rossi, che nel 2021 compirà 42 anni, innamorato pazzo del proprio lavoro, vuole provare ancora a continuare a correre per divertirsi e anche per stupire chi lo ritiene finito. Certo le aspettative non sono più quelle di 10 anni fa, quando si partiva con l’intento di vincere 10 gare o più nell’arco di una stagione, ma il Dottore vuole comunque provare a stare nel gruppo dei big lottando per il podio e provando a vincere almeno una gara.

Intanto però Vale si sta godendo il meritato riposo sulla neve con la sua dolce metà: Francesca Sofia Novello. La ragazza, da sempre molto più social del Dottore, grazie ai suoi scatti ci sta raccontando la loro vacanza fatta di neve, amore, amicizia e divertimento. I due, infatti, sembrano essere in compagnia di una coppia di amici. Nelle foto Rossi indossa un giubbotto pesante, manco a dirlo, di colore rigorosamente giallo.