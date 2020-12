Valentino Rossi e la Novello scrivono a Babbo Natale per beneficenza

Valentino Rossi e Francesco Sofia Novello hanno deciso di aderire ad un’iniziativa benefica scrivendo una letterina a Babbo Natale.

A Natale siamo tutti più buoni e sono in tanti a promuovere delle belle iniziative anche quest’anno per raccogliere soldi da destinare a chi è meno fortunato. Il gruppo editoria Netweek ad esempio ha deciso di donare al Banco Alimentare un pasto per ogni letterina di Natale che verrà inviata in redazione.

Tanti personaggi del mondo dello spettacolo hanno prestato il proprio volto all’iniziativa e anche Valentino Rossi e la sua dolce metà, Francesca Sofia Novello, non sono stati da meno. L’iniziativa che ha come titolo: “Caro Babbo Natale vorrei” sta riscontrando un enorme successo tra il pubblico.

Lettera per i bambini della Casa di Gabri

Valentino Rossi e la Novello hanno dedicato un pensiero speciale ai bambini della Casa di Gabri. La struttura, nata nel 2009, segue alcuni bambini affetti da gravissime malattie e disabilità. La letterina del Dottore è stata pubblicata sul Giornale di Olgiate.

L’iniziativa proseguirà ancora sino al 19 dicembre e tutti possono partecipare semplicemente scrivendo una letterina a Babbo Natale. Quelle più belle ed emozionanti poi verranno pubblicate sui vari settimanali del Gruppo Netweek, che si è impegnato a donare al Banco Alimentare un contributo per distribuire 500 grammi di alimenti a chi è in difficoltà per ogni letterina ricevuta.