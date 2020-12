Traffico in autostrada, 13 dicembre: nebbia al Nord, incidente in A1

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 13 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord, con qualche banco di nebbia residua sulla Romagna. Al Sud cieli poco nuvolosi con piogge sparse tra Basilicata e Puglia e tra Calabria e Sicilia. Le temperature massime si attestano fra 9 e 14 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori. Dal pomeriggio fenomeni in assorbimento sul Mezzogiorno, nebbia in progressione sulla Val Padana e, a partire dalla prima serata, anche su Marche e Umbria.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Sud di Milano sulla A1 Milano-Napoli è stata riaperto il tratto tra Lodi e Casalpusterlengo in direzione di Bologna precedentemente chiuso per un incidente avvenuto al km 26.6 che ha visto coinvolte due auto. In A8 Milano-Varese (Km 10.05 – direzione: Varese) traffico rallentato tra Milano Nord e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per lavori in corso. Sulla A4 Milano-Brescia (Km 172.5 – direzione: Trieste) coda tra Dalmine e Bergamo per tratto chiuso.

Tra Padova e Rovigo sulla A13 Bologna-Padova banchi di nebbia tra Villamarzana e Terme Euganee con visibilità 80 metri. A Nord di Modena nebbia in A22 Brennero-Modena tra Mantova Nord e Carpi con visibilità 100 metri.

Nebbia anche su alcune tratte autostradali della Toscana: sulla A11 Firenze-Pisa nord tra Montecatini Terme e Altopascio e in A1 Firenze-Roma tra Firenze sud e Arezzo.

In Puglia sulla A14 Pescara-Bari (Km 610.5 – direzione: Da Bari) l‘uscita di Canosa è chiusa al traffico provenendo da Bari per Verifica tecnica. Uscita consigliata provenendo da Bari: Andria.