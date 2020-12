Subaru Crosstrek, il piccolo SUV alla portata di tutti – VIDEO

La popolarissima Subaru Crosstrek offre ai clienti un SUV versatile, ma quando si tratta di velocità su strada fa fatica. Quanto tempo ci vuole perché una Subaru Crosstrek diesel raggiunga i 210 km/h in autostrada (tedesca)?



(Image by Motor1)La Subaru Crosstrek è uno dei più amati piccoli SUV mai costruiti. I proprietari sono seriamente appassionati di questi capaci SUV che hanno iniziato la loro vita come versione “più alta” della familiare utilitaria Impreza. Grazie alla sua vena da off-road, molti proprietari concentrano la capacità di guida del Crosstrek fuori dal marciapiede e non si preoccupano della sua mancanza di prestazioni su strada.

Indipendentemente dall’uso, è sempre divertente guardare una normale auto spinta al suo limite sull’Autobahn. Il Crosstrek in questo video presenta un motore boxer diesel da 2,0 litri turbo che produce 147 cavalli e 350 nm di coppia.

Indipendentemente dall’opzione del motore scelta, il Crosstrek non è mai stato progettato per fornire un’accelerazione da brivido. Il Crosstrek è costruito per le avventure che coinvolgono strade sterrate e sentieri fangosi, quindi vederne uno sull’autostrada deserta è straniante. Può essere facile ignorare la velocità massima di 210 km/h del Crosstrek quando abbiamo ipercar che raggiungono oltre i 480 km/h, ma per un prodotto di questa fascia, bisogna ammettere che è impressionante.