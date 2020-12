Meteo e traffico in autostrada: nebbia in Val Padana, incidente in A14

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 13 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Ritorna l’anticiclone sulla nostra Penisola e garantirà bel tempo su tutti i settori, con banchi di nebbia nella notte su Val Padana. Addensamenti sparsi su Basilicata e Calabria tirrenica, ma senza fenomeni degni di nota. Le minime subiranno un ribasso e saranno comprese fra 0 e 3 gradi al Centro-Nord, fra 7 e 12 gradi al Sud.

Lunedì 14 dicembre cieli soleggiati quasi ovunque, con banchi di nebbia diurni sulla Val Padana, specie sulla bassa Lombardia. Nuvole in transito sulle regioni più estreme del Sud, ma sarà tempo stabile per tutto il giorno. Le temperature massime si aggireranno tra 9 e 14 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori. Nebbia in progressione sin dal tardo pomeriggio al Nord.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Veneto si segnala vento forte sulla A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto sud e Fadalto.

Alle porte di Milano sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) Poasco in entrata è chiuso al traffico fino alle 21:00 del 31/01/2021 verso Autostrada Milano-Napoli per lavori.

Tra Modena e Bologna in A1 Milano-Bologna (Km 169 – direzione: Napoli) traffico a rilento tra Modena Nord e Modena sud per lavori in corso. Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 29 – direzione: Bologna) code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro per lavori.

In Puglia sulla A14 Bologna-Taranto, tra Andria e Canosa verso Pescara, si è resa necessaria la chiusura del tratto a causa di un incidente avvenuto al km 619, nel quale un mezzo pesante ha sbandato e occupa tutta la carreggiata.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.