Una Ferrari GTC4 Lusso distrutta | Solo un uomo può ripararla – VIDEO

Riparare una Ferrari GTC4Lusso quasi completamente distrutta è un compito di precisione che solo il miglior artigiano può assumersi.



(Image by Motor1)Un membro del team di riparazione, Arthur Tussik, ci mostra esattamente cosa serve per riportare una Ferrari che ha avuto un incontro difficile con un guard rail.

Nel caso non lo sapeste, le Ferrari non sono costruite come le auto normali. Questi pezzi di arte automobilistica sono realizzati da un team di esperti costruttori che utilizzano i migliori materiali e la migliore ingegneria disponibile. L’auto risultante offre prestazioni incredibili, a scapito della complessità e del costo.

Schiantarsi con una Ferrari non è come schiantarsi con una Toyota Corolla dove una fornitura infinita di nuovi pannelli di carrozzeria è lì pronta per voi. Ottenere nuovi pezzi è difficile o quasi impossibile a seconda delle circostanze, il che rende effettivamente facile riparare il pannello danneggiato, se possibile.

La Ferrari GTC4Lusso è l’auto familiare a quattro posti a trazione integrale della Ferrari. Questa pratica Ferrari ha abbastanza spazio per una piccola famiglia e per la guida in qualsiasi condizione atmosferica, il che la rende una scelta sensata. I pannelli della carrozzeria sono in alluminio, il che riduce il peso e permette ad Arthur di fissare i pannelli ammaccati. La potenza proviene dal motore Ferrari F140 V12 che è stimato a 681 CV e 697 Nm di coppia. Con tutta questa potenza, è facile capire quanto le cose possano andare male e provocare un incidente.



(Image by Motor1)Per fortuna sembra che tutti all’interno dell’auto stessero bene e la GTC4Lusso può essere riparata. Godetevi il video di questo maestro artigiano: