F1 Abu Dhabi, Gara: risultato e classifica finale

Si è concluso il GP di Abu Dhabi, gran finale del mondiale 2020. Ferrari chiude fuori dal 10. Hamilton senza vittoria.

Con Max Verstappen in pole position tutto è pronto per l’ultimo GP della stagione, l’ultimo anche di Sebastian Vettel con la Ferrari.

Semafori spenti! Mad Max resta al comando su Bottas ed Hamilton, poi Norris con la McLaren, Alobno con la Red Bull e Sainz con la McLaren. Dodicesimo Vettel, su hard, seguito da Leclerc, su medie, autore di un errore alla curva 8.

Verstappen continues to lead the Mercedes pair, and the battling pack keep it tidy behind #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/qOgS9YBDci

Al giro 3 bel sorpasso di Gasly su Ocon ed è 9°.

Gasly slips past Ocon to climb up to ninth 💪 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/oueFcfjWt9

Al giro 6 bagarre tra Red Bull e McLaren con Albon che supera Norris ed è 4°. In vetta Verstappen in fuga seguito dalla due Mercedes.

Albon and Norris debate P4! Norris puts up a fight, but he’s overwhelmed after the second DRS zone #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/HB0WcgE0Ad

Lotta in casa tra Gasly e Kvyat con il francese che ha la meglio.

Al giro 10 Perez costretto a parcheggiare per noie forse al motore. La sua avventura in Racing Point si conclude così.

Perez is OUT with a mechanical issue 😭 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/uz927R7ZMK

Virtual Safety Car e sosta per Verstappen ed Hamilton.

Safety Car in pista.

Perez’s car needs to be recovered, and the full Safety Car is deployed, bunching up the pack #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/GJWro6GOb3

Al giro 13 si riparte. Verstappen sempre davanti a Bottas e ad Hamilton. Vettel 7°, poi Leclerc.

Al giro 14 Sainz porta la sua McLaren davanti alla Rossa #16.

1’40″958 per Verstappen, che continua a dimostrarsi velocissimo.

Ocon supera Giovinazzi ed è 12°.

Sorpassi e controsorpassi tra Stroll e Leclerc.

al giro 17 Vettel insidiato da Sainz. Lo spagnolo è sotto investigazione per essere andato troppo lento in pit lane.

Solo Charles e Bon Giovi con le gialle, tutti gli altri con le dure.

Stroll supera Leclerc e scappa. Il ferrarista nel mirino di Gasly.

Al giro 20 anche Pierre sul monegssco.

Al giro 23 àocon su Leclerc. Il #16 rientra al box e monta le hard. Per kui ultima piazza.

Lungo di Stroll alla tornata 26.

After a long stint on the mediums, Leclerc bolts on a set of hard tyres #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/gVwjoLissA

CLASSIFICATION (LAP 27/55)

Our movers and shakers as we move into the second half of the race#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/geQAsNgD9m

Al giro 28 Leclerc supera Latifi e Magnussen.

Al giro 30 Gasly passa Stroll e i due mancano per poco il contatto.

Al giro 35 Leclerc passa Russell.

Gialle per Vettel che rientra 15°.

Al giro 40 Ricciardo al box. Gialle anche per lui e settima piazza.

Leclerc tenta di superare Raikkonen, ma il finnico dell’Alfa si difende. Vettel supera Russell.

Bandiera bianca e nera per Leclerc per aver superato i limiti della pista.

Bagarre tra Stroll e Ocon per la piazza 9.

1’40″926 per Ricciardo che regala il giro veloce alla Renault.

Bandiera a scacchi! Max Verstappen vince davanti a Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Dodicesimo Raikkonen seguito dalle Ferrari, doppiate, di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Sedicesimo Giovinazzi.