Vettel: “Domani sarà speciale, mi sento vicino ai miei meccanici”

Sebastian Vettel è decisamente emozionato nel parlare di quello che sarà per lui l’ultimo Gran Premio con la Ferrari.

Sebastian Vettel domani disputerà la sua ultima gara in Ferrari. Il tedesco però, purtroppo, durante le qualifiche ha sofferto ancora una volta una macchina poco competitiva e scatterà dalla 13a piazza. L’impressione, leggendo anche i tempi del suo compagno di squadra, è che la Rossa vada meglio con le gomme medie piuttosto che con le morbide.

Leclerc, infatti, è andato più forte in Q2 con le gialle piuttosto che in Q3 con le rosse. Proprio il monegasco, a causa della penalità di 3 posizioni raccolta domenica scorsa, partirà davanti al tedesco che vorrebbe salutare Maranello con un risultato prestigioso.

Vettel: “Ero abbastanza contendo delle mie qualifiche”

A margine delle qualifiche Sebastian Vettel, ai microfoni di Sky Sport, ha così commentato il proprio risultato: “Sono migliorato rispetto al tentativo precedente, però meno di quanto ci si aspetti tra le due mescole. Ho guadagnato 1-2 decimi. Ero abbastanza contento delle mie qualifiche, ma poi non sono riuscito a migliorarmi tanto. Il mio giro è stato discreto, magari potevo migliorare di mezzo decimo però non mi è sembrato male”.

Il tedesco ha poi proseguito: “Si prospetta ancora una volta come una gara molto dolorosa, però sarà l’ultima, quindi non vedo l’ora di svolgerla. Sicuramente sarà molto speciale, soprattutto per le persone che sono in garage, i miei meccanici, gli ingegneri, mi sento molto vicino a loro e sarà l’ultima per noi”. In questi anni Seb ha sempre mostrato molto attaccamento per la Ferrari e per i suoi uomini, tanto che spesso non si è fatto problemi anche a rimboccarsi le maniche e a calarsi sotto la propria vettura per capirne i problemi insieme ai suoi meccanici.

Antonio Russo