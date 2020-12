Traffico in autostrada, 12 dicembre: banchi di nebbia, neve sulla A5

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 12 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile lungo il litorale tirrenico e sulle Isole maggiori, cieli poco nuvolosi sul resto della Penisola, con nevicate in Val d’Aosta oltre i 1000 metri. Nel pomeriggio fenomeni in parziale assorbimento e concentrati soprattutto sul basso Tirreno e il medio Adriatico, con temporali sulla Sicilia, specie sulle località dell’Agrigentino. Nevicate sull’Appennino toscano oltre quota 850 metri. Le temperature massime oscilleranno fra 5 e 8 gradi al Nord, tra 12 e 16 gradi al Centro-Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Val d’Aosta si segnala neve sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco tra Aosta ed il Traforo del Monte Bianco.

Alle porte di Milano su Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 23:00 del 31/01/2021 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: San Giuliano su A1 Milano-Napoli.

In Liguria si segnala nevischio sulla A7 Milano-Serravalle-Genova tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone e tra Isola del Cantone e Genova Bolzaneto.

A Parma Sud sulla A1 Milano-Bologna pioggia tra Inizio A1 Milano-Napoli e Terre di Canossa – Campegine. Al confine tra Emilia e Toscana sulla A1 Bologna-Firenze nebbia a banchi tra Rioveggio e Roncobilaccio.

Nei pressi della Capitale sulla A1 Firenze-Napoli nebbia a banchi tra Bivio A1/Diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio con visibilità 100 metri.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.