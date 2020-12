Meteo e traffico in autostrada: nebbia in Val Padana, incidente in A1

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 12 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

In serata nebbia in Val Padana, con cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord, salvo addensamenti cumuliformi su Emilia e litorale abruzzese, ma senza fenomeni degni di nota. Più nuvoloso al Sud Italia, con rovesci sparsi tra Molise e Campania, sulla Calabria jonica e il versante settentrionale della Sicilia. Le minime saranno comprese tra 2 e 7 gradi, di poco superiori sulle regioni più estreme del Mezzogiorno.

Domenica 13 dicembre sarà una giornata all’insegna del bel tempo quasi ovunque, salvo banchi di nebbia diurni tra bassa Lombardia e Romagna. Al Sud persiste qualche pioggia di passaggio su Gargano, Aspromonte e Sicilia. Le temperature massime subiranno un rialzo soprattutto al Settentrione e si attesteranno fra 9 e 14 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) Poasco in entrata è chiuso al traffico fino alle 21:00 del 31/01/2021 verso Autostrada Milano-Napoli per lavori.

Tra Parma e Bologna si segnalano rovesci sulla A1 Milano-Bologna tra Bivio A1/Inizio Complanare Piacenza e Terre di Canossa – Campegine. Traffico rallentato tra Modena sud e Modena Nord per lavori in corso. In A14 Bologna-Ancona coda di 1 km tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro per lavori.

Alle porte di Firenze sulla A1 Firenze-Roma (Km 302 – direzione: Milano) code a tratti tra Incisa – Reggello e Firenze sud per incidente.

All’altezza di Viterbo sulla A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia pioggia tra Civitavecchia Nord e SS1 Aurelia.

In Puglia sulla A14 Pescara-Bari (Km 610.5 – direzione: Pescara) Canosa in entrata è chiuso al traffico verso Pescara per Verifica tecnica. Entrata consigliata verso Pescara: Cerignola est.