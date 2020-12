Anche Leclerc dedica un casco speciale all’addio di Vettel: “Danke Seb”

Charles Leclerc sfoggia in questo ultimo Gran Premio stagionale ad Abu Dhabi un casco speciale per congedare Sebastian Vettel dalla Ferrari

Sebastian Vettel affronta il suo ultimo Gran Premio da pilota della Ferrari, ad Abu Dhabi, con un casco speciale, interamente cromato, con il suo numero 5 glitterato da un lato e il Cavallino rampante dall’altro. Ma anche Charles Leclerc, che è stato suo compagno di squadra nelle ultime due stagioni, ha voluto concedergli un tributo sentito per questa gara di addio a Maranello.

In segno di rispetto verso il suo vicino di box, il pilota monegasco sfoggia in questo fine settimana conclusivo della stagione un casco quasi completamente bianco, come prevede la livrea tradizionale del quattro volte campione del mondo, con una striscia rossa ad evocare la bandiera del Principato di Monaco e un messaggio che recita “Danke Seb”, ovvero “grazie Seb” in tedesco. All’interno del suo numero 16 si intravede invece una foto dei due con la tuta della Ferrari.

Anche Valtteri Bottas e George Russell hanno deciso di utilizzare caschi speciali per il Gran Premio di Abu Dhabi. Romain Grosjean, a sua volta, ne aveva fatto preparare uno disegnato dai suoi tre bambini Sacha, Simon e Camille, che ha svelato sui suoi profili ufficiali nei social network, ma che non potrà utilizzare essendo ancora convalescente dalle ustioni riportate nell’incendio della sua Haas due weekend fa in Bahrein.

Frank, Claire, this one is for you, to celebrate your incredible journey in F1. Thank you for all you’ve done for me, the team and the sport. Hope you like it 🙏 pic.twitter.com/3O1mmXBy7X — George Russell (@GeorgeRussell63) December 11, 2020