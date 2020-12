F1 Abu Dhabi, Prove Libere 3: tempi e classifica finale

Si è concluso il terzo turno di prove libere sul tracciato di Yas Marina. La Ferrari continua ad arrancare

Dopo una prima giornata che ha visto Verstappen e poi Bottas leader assoluti, ha preso il via la terza sessione di prove libere di Abu Dhabi.

Nei primi 5′ di azione silenzio in pista.

Il silenzio è prolungato. Dopo un quart’ora silenzio imperante, fino all’ingresso delle Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi e delle Haas di Kevin Magnussen e Pietro Fittipaldi.

Nicholas Latifi is the first out on track on Saturday He’s soon joined by Magnussen, Fittipaldi, Giovinazzi and Raikkonen#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/hkkb5VhAM1 — Formula 1 (@F1) December 12, 2020

1’39″812 il primo crono di giornata a firma di Latifi.

1’39″190 per Bon Giovi.

a 37′ dalla fine la Mercedes si fa vedere con Valtteri Bottas. Per lui un 1’38″034. 1’37″536 per la Red Bull di Alex Albon.

A poco più di mezz’ora dal termine tutti in pista cvon le soft, tranne la McLaren di Lando Norris su medie.

1’37″175 per Verstappen con la RB16.

L’olandese della Red Bull si migliora in 1’36″734. Alle sue spalle le Mercedes di Hamilton e Bottas. Quarta la Ferrari Leclerc e sesto Vettel.

A 8′ dal termine Mad Max resta al comando, ma davanti alle Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon. A chiudere il gruppo le due Alfa. Anche oggi i motorizzati Ferrari sono in netta difficoltà. Va detto che le condizioni che incontreranno in qualifica saranno piuttosto diverse visto che verranno disputate sotto le luci artificiali, ma la sensazione è che anche in questa occasione le Rosse faticheranno.

Bandiera a scacchi! Red Bull in gran forma con Max Verstappen al top seguito dal compagno di squadra Alex Albon, chiamato ad una buona prestazione per salvarsi il sedile in ottica 2021, e dalla Renault di Daniel Ricciardo. Hamilton 6° con la Mercedes, Bottas 9°. Per quanto riguarda il Cavallino Leclerc ha terminato 12°, Vettel 14°.