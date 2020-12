Traffico in autostrada, 11 dicembre: nebbia e neve al Nord, incidente in A7

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 11 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo nuvoloso al Nordovest con piogge e nevicate sulle Alpi oltre i 700 metri. Tempo instabile anche in Calabria e Campania, con propaggini anche sul versante settentrionale della Sicilia. Cieli sereno o poco nuvolosi. Dal pomeriggio nevicate in estensione sull’intero arco alpino e fino a quote collinari, sull’Appennino tosco-emiliano oltre i 900 metri. Le temperature massime si aggireranno tra 5 e 9 gradi, tra 10 e 14 gradi al Centro-Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) code a tratti tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Coda tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. In A9 Lainate-Como (Km 14.35 – direzione: Svizzera) coda in uscita a Origgio provenendo da Lainate.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 132.2 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Ovest per incidente.

Nebbia a banchi in Emilia Romagna, in particolare sulla A1 Milano-Bologna tra Basso Lodigiano e Bivio A1/Fine Complanare Piacenza con visibilità 140 metri. Sulla A22 Brennero-Modena tra Nodo A22/A4 Torino-Trieste e Reggiolo Rolo con visibilità 150 metri. E in A13 Bologna-Padova tra Ferrara sud e Rovigo con visibilità 100 metri.

A Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 299.3 – direzione: Milano) coda di 2 km tra Incisa – Reggello e Firenze Impruneta per lavori in corso.

Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM. Su Complanare Tratto Urbano A24 (Km 0 – direzione: G.R.A.) traffico a rilento su Bivio Complanare / GRA provenendo da Tangenziale est verso S.S. 4 Salaria.

Sulla Tangenziale di Napoli (direzione: Pozzuoli) coda in uscita a Fuorigrotta provenendo da Allacc. Diramazione Capodichino per incidente. In A3 Napoli-Salerno (Km 42.5 – direzione: Salerno) coda tra Nocera Nord e Vietri sul Mare per lavori in corso.