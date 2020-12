Meteo e traffico in autostrada: neve al Nord, pioggia al Centro-Sud

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 11 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Venerdì sera all’insegna delle nuvole al Nord, con piogge sparse su bassa Lombardia e Liguria. Neve sulle località alpine oltre i 700 metri. Cieli poco nuvolosi al Centro e al Sud, ad eccezione della Toscana dove si registreranno precipitazioni e neve sull’Appennino oltre quota 100 metri. Nella notte rovesci sparsi lungo il litorale tirrenico, in particolare su quello laziale e cilentano. Temperature minime fra 3 e 8 gradi, lievemente superiori in Sicilia.

Sabato 12 dicembre cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, ad eccezione dell’Appenino tosco-emiliano e sul litorale medio tirrenico, dove si prevedono fenomeni diffusi. Dal pomeriggio tempo instabile su buona parte del Centro-Sud e sulle Isole maggiori. Le massime si attesteranno fra 8 e 13 gradi, in Sicilia si toccheranno punte di 14 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) traffico a rilento in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Sulla A4 Milano-Brescia (Km 169 – direzione: Trieste) coda tra Dalmine e Bergamo per lavori in corso.

In Friuli Venezia Giulia neve sulla A23 autostrada Torino-Trieste-Confine di Stato tra Pontebba e Confine di Stato.

All’altezza di Modena sulla A1 Milano-Bologna (Km 156 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Reggio Emilia e Modena Nord per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione.

In Liguria prevista neve in A7 Milano-Serravalle-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto.

In Campania sulla A1 Roma-Napoli vento forte tra Bivio A1/A30 Caserta-Salerno e Bivio A1/A16 Napoli-Canosa.

In Puglia sulla A14 Pescara-Bari (Km 610.5 – direzione: Da Bari) l‘uscita di Canosa è chiusa al traffico provenendo da Bari per verifica tecnica. Uscita consigliata provenendo da Bari: Andria.