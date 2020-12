Aldo, Giovanni e Giacomo: il ritorno della “Subaru Baracca” | VIDEO

Aldo, Giovanni e Giacomo in collaborazione con Subaru hanno riproposto in chiave moderna uno degli sketch più famosi del trio comico.

Uno degli sketch più famosi di Aldo, Giovanni e Giacomo è senza dubbio “Il Viaggio“, andato in scena nel celebre spettacolo Tel chi el telùn del 1999. Ancora oggi tantissimi fan ridono per le battute del trio comico.

La scena è molto semplice: i tre sono seduti su delle sedie simulando di essere a bordo dell’ultima automobile acquistata da Giovanni, la Subaru SV (ribattezzata “Subaru Baracca” da Giacomo), e affrontano un viaggio da Milano a Pizzo Calabro all’insegna del divertimento. Lo sketch termina con Aldo che viene lasciato in Calabria dopo che si è scoperto che aveva sbagliato la data dello spettacolo per il quale erano partiti. In mezzo tante battute rimaste nella memoria dei fan.

Subaru Baracca: il ritorno

Subaru in questi giorni ha pubblicato alcune foto che facevano riferimento a quel famoso sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo. Poi assieme al trio comico ha annunciato che oggi sarebbe stato pubblicato un video speciale. Così è stato.

Il filmato è intitolato “Subaru Baracca: il ritorno“. In un contesto simile a quello del 1999 si vedono Giovanni e Giacomo che devono affrontare un viaggio per raggiungere Aldo a Siracusa. Le battute sono simili a quelle del vecchio sketch, ma con degli aggiornamenti in chiave moderna. Stavolta la Subaru è una ibrida con nuove soluzioni tecnologiche. Tutto termina con altro errore di Aldo, che non era stato preciso nel dire che si trovava a Via Sicura a Monza e non a Siracusa, città della Sicilia.

Nel comunicato Subaru si legge quanto segue: «Quest’anno festeggiamo insieme a un trio d’eccezione, con uno sketch autoironico e tutto da ridere sperando di regalarti un sorriso per farti distrarre, anche se solo per qualche minuto, da tutto ciò che sta accadendo intorno a noi. Il percorso del trio e del marchio a sei stelle si è incrociato più volte a partire dagli anni ’90. Indimenticabile uno dei loro sketch più famosi dello spettacolo teatrale “Tel chi el telùn” che si chiamava originariamente Il viaggio, oggi meglio conosciuto come “Subaru Baracca”. 21 minuti intramontabili. Oggi dunque lo storico viaggio in Subaru Baracca vive un nuovo capitolo che speriamo lasci un sorriso sul volto di tutti!»

Di seguito i video ufficiali con la prima versione de “Il Viaggio” e il nuovo “Subaru Baracca: il ritorno“.