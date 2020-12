Marini svela i colori della Ducati firmata Sky VR46 a X Factor (GALLERY)

Svelati alla finale di X Factor le livree del team Sky VR46 per la stagione 2021, in MotoGP in collaborazione con Avintia e in Moto2

Anche in questa stagione, come ormai da tradizione, è la finale di X Factor il palcoscenico scelto dallo Sky Racing Team VR46 per svelare le livree con cui scenderà in pista il prossimo anno. Stavolta, però, i piloti, insieme a Guido Meda, si sono collegati con la puntata conclusiva di Ante Factor direttamente dalla sede della VR46 Riders Academy di Tavullia.

Anche quest’anno i colori sono stati leggermente rivisitati dal reparto grafico e creativo dell’azienda di Valentino Rossi in una veste grafica più “racing”: al posto del grigio chiaro satinato compare il nero lucido, in contrasto con l’azzurro cromato. Ma la vera novità è l’esordio in MotoGP, grazie all’accordo con il team Avintia che porterà al debutto Luca Marini sulla Ducati.

La Sky VR46 in MotoGP e in Moto2 nel 2021

Anche il fratello minore del Dottore, infatti, che farà il grande salto dalla Moto2, vestirà i colori della squadra “di famiglia”, all’esordio assoluto nella classe regina. Il team nella classe di mezzo schiererà invece il riconfermato Marco Bezzecchi e il neopromosso Celestino Vietti Ramus. Conclusa, invece, l’avventura della squadra in Moto3, dove quest’anno non sarà iscritta alcuna moto dallo Sky Racing Team VR46.