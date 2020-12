Nuova Golf R, la più potente di sempre arriva a 270 km/h

In Italia partono gli ordini della nuova Volkswagen Golf R. Sarà l’edizione più veloce di sempre, in grado di raggiungere i 270 km/h.

Arriverà nelle concessionarie autorizzate nel primo trimestre 2021. Stiamo parlando della berlina bestseller del marchio tedesco, dotata di design esclusivo, trazione integrale, equipaggiamenti unici, tecnologie all’avanguardia. Con il pacchetto R-Performance, la nuova Golf R è in grado di toccare i 270 km/h. Sarà offerta in una gamma di potenze che vanno dai 110 ai 320 CV con motori turbo benzina TSI, Turbodiesel TDI con twin dosing, a metano TGI, mild hybrid a 48 V eTSI e ibridi plug-in eHYBRID.

La nuova Golf R ora si pone al vertice della gamma nella veste di versione più potente di sempre. I numeri parlano chiaro: accelera da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e la sua velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Quest’ultima sale a 270 km/h se si ordina il pacchetto opzionale R-Performance. Speciale anche la trazione integrale costituita dal sistema 4MOTION con R-Performance Torque Vectoring, che distribuisce l’erogazione del motore alle quattro ruote e migliora notevolmente l’agilità, in particolare nei cambi di direzione. Per la prima volta in assoluto, la trazione integrale è connessa attraverso il Vehicle Dynamics Manager (VDM) agli altri sistemi quali il bloccaggio elettronico del differenziale (XDS) e il controllo adattivo del telaio DCC.

La messa a punto della nuova Golf R è stata effettuata sul tracciato tedesco del Nürburgring Nordschleife. Basti pensare che la nuova Volkswagen Golf R è stata fino a 19 secondi più veloce della precedente edizione sul giro. Nella dotazione di serie sono inclusi cerchi in lega da 18”, climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, fari Full LED anteriori e posteriori, Keyless Entry&Go, Travel Assist 2.0 e Car2X. Al lancio, è anche incluso il pacchetto gratuito composto da navigatore Discover Media 10,25”, comandi vocali Natural Voice Control e Wireless App-Connect.