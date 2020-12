Meteo e traffico in autostrada: nebbia in Val Padana, incidente in A8

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 10 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, dove nella notte si registreranno banchi di nebbia in Val Padana. Al Centro-Sud cieli da poco a molto nuvolosi, con fenomeni maggiormente concentrati lungo il versante tirrenico e sulla Calabria jonica. Neve sulle Alpi occidentali oltre gli 800 metri. Le temperature minime subiranno un leggero calo e oscilleranno fra 2 e 6 gradi al Centro-Nord, fra 6 e 10 gradi al Sud e sulle Isole maggiori.

Venerdì 11 dicembre piogge concentrate sul Nordovest e le regioni più estreme del Mezzogiorno, cieli poco nuvolosi sul resto della Penisola. Dal pomeriggio maltempo in estensione anche su Toscana ed Emilia Romagna, con nevicate anche a quote collinari. Le massime si attesteranno tra 4 e 8 gradi al Nord, tra 10 e 15 gradi sugli altri settori.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A8 Milano-Varese (Km 18.5 – direzione: Varese) coda di 2 km tra Origgio Ovest e Busto Arsizio per incidente. Traffico rallentato sulla A4 Milano-Brescia (Km 169 – direzione: Trieste) tra Dalmine e Bergamo per lavori in corso.

Alle porte di Ferrara sulla A13 Bologna-Padova (Km 48 – direzione: Padova) coda di 3 km tra Ferrara Nord e Occhiobello per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova allagamenti tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto.

In Puglia si segnalano rallentamenti causa pioggia sulla A16 Napoli-Canosa tra Bivio A16/A1 Milano-Napoli e Candela. Sulla A14 Pescara-Bari (Km 610.5 – direzione: Da Bari) l‘uscita di Canosa è chiusa al traffico provenendo da Bari per Verifica tecnica. Uscita consigliata provenendo da Bari: Andria.

In Campania si segnalano rallentamenti per maltempo sulla A3 Napoli-Salerno tra Napoli Centro e Salerno e in A30 Caserta-Salerno tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino.