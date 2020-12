Jaguar F-Type Heritage 60, un’ode al passato in edizione limitata

Un edizione speciale per veri intenditori nostalgici di un’epoca che ha segnato la storia dell’automobilismo di tutto il mondo



Troppo spesso, le edizioni speciali ispirate al passato sono poco più che ciniche raccolte di denaro ai danni dei fan più sfegatati di un veicolo. Di tanto in tanto, però, arriva una ventata di aria fresca e, proprio come il veicolo che la ispira, la nuova Jaguar F-Type Heritage 60 è la più fresca che si possa immaginare.

La casa automobilistica britannica sta usando la sua ultima vettura sportiva a due posti per onorare la sua auto forse più iconica, dando alla F-Type 2021 una serie di caratteristiche ispirate alla leggendaria E-Type, che festeggia il suo sessantesimo compleanno nel 2021. E se da un lato è facile da ammirare con la splendida verniciatura Sherwood Green o con il logo della E-Type, dall’altro questa F-Type si distinguerà non per il suo aspetto, ma per la sua rarità. La Jaguar sta costruendo solo 60 esemplari, e se questo non bastasse, il team SV Bespoke di Jaguar Land Rover sta costruendo a mano ogni vettura, disponibile sia come coupé che come cabriolet.

Il lavoro di SV Bespoke comprende la già citata vernice Sherwood Green, un colore che non compare nella tavolozza di Jaguar dagli anni ’60. Speriamo sinceramente che faccia un ritorno permanente in futuro, perché questa tonalità è davvero bellissima. Accoppiata con cerchi da 20 pollici “al diamante”, dettagli cromati e un badge molto speciale della E-Type sulla coda, l’esterno di questa F-Type ha un aspetto quasi uguale a quello della E-Type originale.

I designer hanno contrapposto l’esterno con un abitacolo bicolore, con rivestimenti in pelle Windsor in Cumino ed Ebano e una finitura in alluminio sulla parte centrale. I segni distintivi della E-Type sono più “sottili” qui che all’esterno dell’auto, con un piccolo badge sopra il sistema di infotainment touchscreen, badge particolari sul cruscotto che richiamano la natura limitata di quest’auto, e il logo del 60° anniversario della E-Type in rilievo sui poggiatesta.



(Image by Motor1)Tutto sommato, la F-Type Heritage 60 è un sobrio omaggio alla classica E-Type. Il suo propulsore, tuttavia, è tutt’altro che sobrio – ogni esemplare è dotato di un V8 da 5,0 litri sovralimentato della F-Type R. Questo propulsore, capace di una potenza di 575 cavalli e di una coppia di 700 Nm, lancia la biposto a 100 km/h in 3,5 secondi e ad una velocità massima di 300 km/h all’ora.

Abbinato a un cambio automatico a otto velocità e a un sistema standard a trazione integrale, è giusto dire che le prestazioni sono una delle aree in cui la F-Type eclisserà la Type E.