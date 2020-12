Gara d’accelerazione | Qual è il miglior crossover su bagnato? – VIDEO

In questa gara su pista bagnata vedremo scontrarsi i tre giganti della categoria dei crossover: L’Audi RS Q8, la BMW X6 M Competition e la Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid.

Siamo in un’epoca d’oro per i crossover, e CarWow ha voluto confrontare tre esemplari tedeschi per vedere qual è il migliore in una gara di accelerazione. L’Audi RS Q8, la BMW X6 M Competition e la Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid hanno corso su una pista molto, molto bagnata per determinare un vincitore.

Per quanto riguarda i numeri, la RS Q8 ha un V8 biturbo da 4,0 litri con 590 cavalli e 801 Newton-metri sul mercato americano. La X6 M Competition utilizza un V8 biturbo da 4,4 litri con doppio turbocompressore da 617 CV e 750 Nm. Infine, la Cayenne Turbo S E-Hybrid ha un V8 biturbo da 4,0 litri con doppio turbocompressore elettrico che eroga 670 CV e 899 Nm.

La X6 M segna un trio di vittorie, e la Cayenne Turbo S E-Hybrid è costantemente al secondo posto. La RS Q8 chiude le fila.

Una delle gare si svolge con una partenza in volata a 80 chilometri all’ora con i veicoli nella loro normale modalità di guida. In questo caso, c’è un risultato interessante. La Porsche inizialmente sfreccia in avanti, ma poi, a circa 209 km/h, sembra toccare il suo limite, e la BMW la sorpassa.



In una gara simile con partenza in volata con i crossover nelle loro modalità di prestazione, l'Audi si trova in vantaggio iniziale, anche se temporaneo. La Porsche si porta quindi in testa con la BMW proprio dietro di lei.

Nella prova finale di frenata sulla pista bagnata, tutti e tre i crossover si fermano a pochi metri l’uno dall’altro. La BMW si rivela però la vincitrice.