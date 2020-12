Citroen 2CV, l’auto più divertente da guidare mai creata? – VIDEO

By

Può davvero un’auto degli anni ’50 con soli 17 cavalli essere più divertente da guidare che le ultime super car sul mercato? Scopriamolo insieme in questo video



(Image by Motor1)Siamo onesti, l’industria automobilistica si è recentemente trovata coinvolta in una corsa agli armamenti per ottenere i numeri più alti.

Queste supercar potrebbero essere considerate fantastiche da guidare, ma cosa succederebbe se vi dicessimo che un’auto francese da 17 cavalli degli anni ’50 potrebbe battere le meraviglie moderne in quanto a divertimento nella guidabilità?

Chris Harris metterà alla prova la sua 2CV personale contro quella del suo buon amico Andrew Frankel.

A causa delle tecnologie piuttosto antiquate di quell’epoca, il signor Harris ha qualche difficoltà a far partire la sua auto. Dopo non avere avuto fortuna, passiamo rapidamente a quattro giorni dopo, quando il suo veicolo è finalmente operativo. Dopo il periodo di manutenzione, i due sono pronti a correre attraverso l’erba della campagna britannica con una serie di “porte” segnate come traguardo.

Le due auto sfrecciano dalla linea di partenza con Harris che conquista la vittoria per un paio di lunghezze di auto. Il risultato ha colto Frankel di sorpresa, citando che la sua 2CV da 17 CV ha molta più potenza della sua rivale.



(Image by Motor1)Il presentatore di Top Gear ha pretesa una rivincita e questa volta è stato lui a portare a casa la vittoria.

Potremmo dirvi che la sfida è continuata con una terza gara, ma il messaggio più importante qui è sicuramente quanto possano essere divertenti queste auto. I due hanno guidato alcune delle migliori auto che il settore ha da offrire, ma non si separerebbero mai dalle loro 2CV – e pensiamo che questo dica tutto.