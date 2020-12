Alex Marquez svela le condizioni del fratello: “Ecco cosa gli mancava”

Alex Marquez ha parlato delle condizioni nelle quali versa il fratello Marc, che recentemente si è sottoposto ad una terzo intervento.

Alex Marquez ha vissuto una stagione molto particolare. Il rider spagnolo, infatti, dopo essere stato ingaggiato dalla Honda a fine 2019 si è ritrovato “declassato” al team clienti LCR prima ancora di cominciare la stagione. Nonostante qualche difficoltà iniziale però l’iberico ha saputo reagire bene portando a casa 2 podi.

Come riportato da “Marca”, il pilota della Honda ha così commentato la stagione che lo attende: “La pre-season sarà importante. Cercheremo di partire più solidi possibile. Vogliamo ripartire da quel click che abbiamo fatto nella seconda parte di stagione per stare regolarmente nella top-8. Ci saranno circuiti in cui andremo dove non ho mai corso in MotoGP, quindi sarà quasi come essere un rookie. Voglio fare un campionato più solido e lottare nel secondo gruppo”.

Alex Marquez: “Marc sta bene”

Alex Marquez ha poi proseguito: “Penso che ci siano ancora molti passi da fare prima di poter dire che siamo pronti a lottare per un titolo. Abbiamo avuto un anno atipico, ecco perché dico che non siamo ancora a livello per poter lottare per il Mondiale. Lavoreremo affinché questo arrivi il più presto possibile”.

Naturalmente poi il discorso è scivolato sul fratello Marc, che in questo momento sta vivendo un momento davvero grigio della propria carriera. L’8 volte campione del mondo, infatti, qualche giorno fa si è sottoposto ad un nuovo intervento e per lui sembra a rischio anche la prima parte del campionato 2021.

Alex su questo argomento ha così affermato: “Marc sta bene, è sempre più animato ogni giorno. È stata un’operazione lunga e nei primi giorni era un po’ in convalescenza, ma ora sta molto meglio, più animato e vede le cose in maniera positiva. Questo gli mancava in questo ultimo periodo”.

Antonio Russo