Traffico in autostrada, 9 dicembre: code in A4 e su Tangenziale Napoli

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 9 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Il maltempo non dà tregua e proseguirà anche nella giornata di oggi 9 dicembre. Nevicate sulle Alpi centro-orientali oltre quota 800 metri, piogge e temporali su tutta l’Italia, ad eccezione di qualche spazio soleggiato su Piemonte e litorale adriatico. Le temperature massime si aggireranno fra 9 e 14 gradi. L’instabilità proseguirà fino al tardo pomeriggio, poi a partire dalle prime ore serali fenomeni in parziale attenuazione.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Traffico intenso nel perimetro autostradale intorno a Milano. Sulla A8 Milano-Varese coda tra Fiera Milano e Nodo A8/A4 Torino-Trieste. In A4 Torino-Brescia traffico a rilento tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Coda tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Sulla A4 Milano-Brescia code a tratti tra Capriate e Cavenago e rallentamenti tra Dalmine e Bergamo per lavori. Sulla A1 Milano-Bologna (Km 4.3 – direzione: Milano) rallentamenti su Bivio A1/Tangenziale Ovest MI provenendo da Bologna verso Autostrada Milano-Laghi. Sulla A9 Lainate-Como coda in uscita a Origgio provenendo da Lainate.

A Nord di Genova sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Milano) coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova. In A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Genova) coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova. Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 11.2 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Arenzano e Genova Pra’ per lavori.

Tra Parma e Modena sulla A1 Milano-Bologna (Km 157.6 – direzione: Napoli) coda in uscita a Modena Nord provenendo da Milano. All’altezza di Bologna sulla A13 Bologna-Padova (Km 0 – direzione: Bologna) traffico a rilento tra Bologna Arcoveggio e Bivio A13/A14 Bologna-Taranto. Alle porte di Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 286.9 – direzione: Napoli) coda tra Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord e Firenze Scandicci .

Alle porte della Capitale in A24 Roma-L’Aquila-Teramo traffico rallentato tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM.

In Campania sulla Tangenziale di Napoli coda di 6 km tra Fuorigrotta e Capodimonte. Sulla A3 Napoli-Salerno rallentamenti tra Nocera Sud e Vietri sul Mare per lavori in corso.