Nuova Seat Leon, il top della sicurezza con 5 stelle Euro NCAP

La nuova Seat Leon ottiene le 5 stelle Euro NCAP. La berlina del gruppo Volkswagen tra le auto più sicure sul mercato mondiale delle auto.

La nuova Seat Leon ha ottenuto le cinque stelle nei severissimi test Euro NCAP, a dimostrazione di come la berlina del gruppo Volkswagen sia stata progettata per garantire massima sicurezza agli occupanti. I test sono divenuti ancora più severi, mettendo alla prova non solo il frontale della vettura, ma anche gli impatti laterali, concentrandosi non solo sulla protezione del conducente, ma anche sulla sua potenziale interazione con il passeggero anteriore.

La Seat Leon integra tra i sistemi di sicurezza più all’avanguardia sul mercato, come la frenata di emergenza autonoma, side ed exit assist, riconoscimento dei segnali stradali, traffic jam assist, light assist e pre-crash assist. “Siamo orgogliosi che la nuova SEAT Leon, nelle sue diverse varianti – hatchback e Sportstourer, con propulsori endotermici e ibrido plug-in, abbia ottenuto il massimo dei punteggi nelle nuove e stringenti prove di sicurezza EuroNCAP incorporate quest’anno. Si tratta della dimostrazione dell’impegno che riponiamo nella sicurezza attiva e passiva, con l’integrazione delle ultime tecnologie per raggiungere questo obiettivo”, ha spiegato Werner Tietz, Vicepresidente Ricerca e Sviluppo di SEAT.

La berlina spagnola vanta anche sette airbag, tra cui un nuovo airbag centrale anteriore, di serie, che evita il possibile contatto della testa di conducente e passeggero anteriore in caso di collisione laterale; il Front Assist, l’emergency e-Call, che contribuiscono a rendere la nuovissima SEAT Leon una delle vetture più sicure disponibili, anche davanti ai nuovi metodi di prova utilizzati da Euro NCAP.