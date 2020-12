Mini Countryman, pacchetto Boardwalk Edition a tiratura limitata

Mini ha voluto dare un colpo di originalità in più alla sua Countryman con un pacchetto estetico a tiratura limitata



(Image by Motor1)È stato solo a maggio, quando la Mini Countryman ha ottenuto un aggiornamento di metà ciclo per il model year 2021. Questa volta, la Mini “non proprio mini” riceve un pacchetto estetico speciale chiamato Boardwalk Edition.

Il Mini Countryman Boardwalk è disponibile solo in numero limitato e può essere ordinato a partire da oggi.

La caratteristica più importante del Countryman Boardwalk è la vernice Deep Laguna Blue Metallic, che ricorda la Mini Convertible Sidewalk Edition che è stata rivelata all’inizio di quest’anno. Ulteriori aggiornamenti del design esterno includono un tetto nero, binari del tetto neri, ruote da 19 pollici e dettagli in nero. Un gruppo di badge Boardwalk con un motivo a strisce è stato aggiunto anche su diversi angoli del crossover, aggiungendo un elemento distintivo ulteriore al modello a tiratura limitata.

All’interno, la raffica di loghi di Boardwalk continua, sulle fasce laterali, sulle strisce di ingresso delle porte, sul cruscotto e sul tetto. Le caratteristiche standard incluse dipenderanno dalla variante Countryman scelta, dalla Cooper manuale alla Cooper S automatica.

Naturalmente, si applicano i pacchetti standard come Interior Pack e Mini Excitement Pack, così come Mini Yours Leather e Comfort Plus Pack. Con diverse opzioni disponibili, gli acquirenti interessati possono personalizzare ulteriormente la Countryman Boardwalk Edition secondo le loro specifiche, come per le altre Mini che si possono acquistare.

Leggi anche -> La Lamborghini Diablo compie 30 anni: una storia infinita

Solo 325 esemplari saranno venduti nel Regno Unito con consegne a partire da gennaio ad un prezzo di circa 42.ooo euro.