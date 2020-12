Meteo e traffico in autostrada: code e rallentamenti in A4 e A24

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 9 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Instabilità in parziale assorbimento nel corso delle ore serali, ma persistono precipitazioni su Emilia Romagna e sul versante tirrenico. Nella notte banchi di nebbia sulle pianure piemontesi. Le temperature minime oscilleranno fra 4 e 9 gradi, di poco superiori in Sicilia.

Giovedì 10 dicembre prosegue una certa instabilità sulle Isole maggiori, il versante tirrenico e la Calabria jonica, cieli poco nuvolosi sui restanti settori. Nevicate sull’Appennino tosco-emiliano oltre i 1000 metri. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 14 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A4 Milano-Brescia (Km 169 – direzione: Trieste) traffico a rilento tra Dalmine e Bergamo per lavori in corso. Sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) Poasco in entrata è chiuso al traffico fino alle 21:00 del 31/01/2021 verso Autostrada Milano-Napoli per lavori.

Traffico a rilento in A13 Bologna-Padova (Km 74.8 – direzione: Bologna) tra Monselice e Boara.

Alle porte della Capitale in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM per chiusura nodo.

In Puglia sulla A14 Pescara-Bari si segnala vento forte tra Vasto sud e Poggio Imperiale. L’uscita di Canosa è chiusa al traffico provenendo da Bari per Verifica tecnica. Uscita consigliata provenendo da Bari: Andria.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.