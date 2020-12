Mazepin molesta una donna. Chiesto l’intervento della FIA (VIDEO)

Già criticato per essere un pagante, Mazepin è ora al centro dell’attenzione per un video esplicito, condannato dalla stessa Haas.

Tra Romain Grosjean e Kevin Magnussen la Haas si è trovata spesso nel fuoco delle critiche, quelle degli altri piloti, innanzitutto, ma anche quelle della FIA con conseguenti provvedimenti disciplinari a danno del team. Ingaggiando Nikita Mazepin, tuttavia, la scuderia americana potrebbe essere caduta dalla padella alla brace. Noto per i suoi comportamenti al limite dentro e fuori la pista il giovane russo si è reso protagonista di una nuova bravata. Il 21enne ha pubblicato un video su Instagram in cui seduto in macchina palpeggia una donna seminuda ed evidentemente sotto effetto di qualche sostanza, ma subito pronta a fare il dito medio alla camera.

Come facilmente immaginabile il web è esploso e nella mattina di mercoledì è stata fatta immediatamente partire una petizione su change.org per chiedere alla FIA di bandirlo dalla F1. In pratica prima di arrivarci, il moscovita potrebbe già trovarsi fuori dal Circus. Quale sarà la decisione dell’ente federale lo si scoprirà nei prossimi giorni, intanto la scuderia americana ha postato su Twitter un messaggio in cui prende le distanze dalle azioni del suo prossimo driver, specificando che non verranno fatti ulteriori commenti sulla vicenda.

TEAM STATEMENT: Haas F1 Team does not condone the behavior of Nikita Mazepin in the video recently posted on his social media. Additionally, the very fact that the video was posted on social media is also abhorrent to Haas F1 Team. (1/2) — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 9, 2020

Dal canto suo, il russo, già mal visto dall’ambiente in quanto pagante, si è scusato per aver messo in imbarazzo la sua futura squadra, promettendo di stare più attento ora che farà il grande salto tra i big della massima categoria.

