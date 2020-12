Lapo Elkann, multa per eccesso di velocità: nella sua Ferrari c’era cocaina

Lapo Elkann è stato multato per eccesso di velocità e i carabinieri hanno trovato della cocaina nella sua Ferrari.

Lapo Elkann continua a far parlare di sé per i suoi eccessi. Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Fatto Quotidiano, infatti, il rampollo della famiglia Agnelli sarebbe stato multato lo scorso 12 settembre per eccesso di velocità nel tratto di strada che va da Portofino a Santa Margherita.

Non è tutto però, a quanto pare infatti Lapo sarebbe stato fermato nuovamente dai carabinieri circa 10 chilometri dopo per un controllo più approfondito. Da questa perquisizione a quanto pare sarebbero state ritrovate nella sua Ferrari alcune dosi di cocaina tra i 3 e i 4 grammi.

Chiesta l’archiviazione dell’accusa per uso personale

La Procura di Genova ha subito aperto un’indagine per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lapo Elkann in quel momento si trovava in compagni di un amico. La pm Silvia Saracino però a quanto pare avrebbe già richiesto l’archiviazione dell’accusa visto che la quantità limitata della cocaina rinvenuta sarebbe compatibile con l’uso personale.

Qualora il giudice accettasse l’archiviazione, per Lapo resterebbe solo la segnalazione al Sert come tossicodipendente. Per onor di cronaca ricordiamo che Elkann, proprio a causa della sua vita sregolata, nel 2005 aveva rischiato grosso venendo ricoverato in ospedale a Torino proprio a causa di un’overdose. Negli ultimi tempi aveva più volte dichiarato di voler scrivere una nuova pagina della propria esistenza impegnandosi nel sociale e nel lavoro con le sue tante attività, ma a quanto pare si è concesso un nuovo scivolone, che non sarà sicuramente piaciuto alla famiglia Agnelli, da sempre molto attenta alla propria immagine.