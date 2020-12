A X-Factor verrà presentata la Ducati di Marini con i colori dello Sky VR46

By

Domani, durante la finale di X-Factor, Luca Marini presenterà la Ducati che guiderà il prossimo anno in MotoGP con i colori dello Sky VR46.

La MotoGP 2021 è ancora lontana, ma domani avremo un primo assaggio della prossima stagione grazie a Sky. L’occasione ghiotta è stata data dalla finale di X-Factor di domani, sicuramente seguitissima dagli appassionati del talent. L’emittente, infatti, ha deciso di sfruttare la serata per presentare la nuova livrea della Ducati che guiderà Luca Marini.

Non è la prima volta che Sky sceglie il prestigioso palco della finale di X-Factor per presentare le moto che prenderanno il via nella stagione seguente del Motomondiale. Luca Marini, che ha firmato con l’Esponsorama Racing, vestirà anche nel 2021 i colori dello Sky Racing Team VR46.

Presentato anche il team Moto2

Lo stesso però non accadrà al suo compagno di squadra Enea Bastianini. Come già accade per il Team LCR, infatti, anche la squadra Esponsorama Racing, avrà due piloti con due livree completamente diverse in base agli sponsor che ognuno di loro ha.

Domani quindi avremo occasione di vedere la Ducati che guiderà Luca Marini, mentre per quella che porterà in pista Bastianini bisognerà attendere ancora un altro po’. Il palco di X-Factor però farà da scenografia anche alla presentazione dello Sky Racing Team VR46 di Moto2, con Celestino Vietti, che è appena stato promosso nella categoria superiore in Moto3 e potrà così fare il proprio esordio ufficiale.