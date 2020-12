Traffico in autostrada, 8 dicembre: nevicate al Nord, pioggia al Centro-Sud

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 8 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Giornata dell’Immacolata all’insegna del maltempo, in particolare al Centro-Nord, con nevicate sulle Alpi e sul Trentino anche a quota collinare, e sull’Appennino centrale oltre i 1200 metri. Rovesci più insistenti sul basso Lazio con propaggini anche sulla Campania. Al Sud cieli poco nuvolosi, con piogge su Salento e Calabria jonica. Dal pomeriggio fenomeni in estensione sul Mezzogiorno e sulle Isole maggiori. Le temperature massime saranno comprese fra 4 e 7 gradi al Nord, fra 11 e 16 gradi, di poco superiori in Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Val d’Aosta sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco nevischio tra Aosta ed il traforo del Monte Bianco.

In Lombardia sulla A8 Milano-Varese neve tra Busto Arsizio e Varese. Sulla A9 Lainate-Svizzera precipitazioni nevose tra Bivio A9-A36 Pedemontana e Chiasso.

All’altezza di Alessandria sulla A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce neve tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Nodo A26/A21 Torino-Brescia.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova nevischio tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia.

In Emilia sul Raccordo Piacenza Sud- A21 prevista neve tra Inizio Complanare Piacenza sud e Fine Complanare Piacenza sud. All’altezza di Parma in A1 Milano-Bologna prevista Neve tra Basso Lodigiano e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia. A Ravenna sulla A14 Diramazione per Ravenna pioggia tra Bivio Diramazione Ravenna/A14 BO-TA e SS 309 Dir.

Piogge e temporali sulla A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia tra Bivio A12/A91 Roma-Fiumicino e Civitavecchia Porto.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.