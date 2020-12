Meteo e traffico in autostrada: continua l’allerta meteo fino a domani

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 8 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Le condizioni meteo restano fortemente instabili da Nord a Sud, con neve sulle Alpi oltre i 600 metri e piogge persistenti quasi ovunque. In tarda serata si prevedono temporali sul basso Tirreno e nevicate sull’Appennino centrale oltre quota 1200 metri. Le temperature minime oscilleranno fra 4 e 9 gradi al Centro-Nord, tra 8 e 13 gradi al Sud e sulle Isole.

Mercoledì 9 dicembre parziali schiarite sul versante adriatico e sul Nordovest, proseguono le precipitazioni altrove, in particolare sul basso Tirreno e l’Appennino centro-meridionale. Continua a nevicare sulle Alpi orientali oltre i 700 metri. Le temperature massime si attesteranno tra 9 e 14 gradi. Dal pomeriggio ulteriori schiarite sull’alto e medio Tirreno.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia Poasco in entrata è chiuso al traffico fino alle 21:00 del 31/01/2021 verso Autostrada Milano-Napoli per lavori.

In Friuli Venezia Giulia sulla A23 autostrada Torino-Trieste-Tarvisio nevischio tra Carnia e Pontebba. Pioggia tra Udine sud e Carnia.

All’altezza di Alessandria in A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce Neve tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Nodo A26/A21 Torino-Brescia.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova Neve tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone.

In Toscana sulla A12 Genova-Rosignano pioggia tra Pisa Centro e Collesalvetti. Sulla A1 DIRETTISSIMA pioggia tra Bivio A1-Variante e Aglio KM 255.

In Abruzzo sulla A24 Roma-Teramo nebbia A Banchi tra Valle del Salto e L’aquila Ovest con visibilità 80 metri.

Alle porte di Salerno sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020. Sulla Tangenziale di Napoli pioggia tra SS Domitiana e Secondigliano-Aeroporto.