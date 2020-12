Dr. Zasa: “Marquez cambierà approccio, vi spiego il suo problema”

Il dottor Zasa ha commentato l’attuale situazione che sta vivendo Marc Marquez. Secondo lui lo spagnolo cambierà il proprio approccio.

Marc Marquez ha vissuto un 2020 orribile. Il pilota della Honda si è ritrovato dopo appena una gara di MotoGP a dover salutare il circus a causa di un infortunio. La sua fretta nel ritornare in pista quanto prima, infatti, lo ha portato a peggiorare la propria situazione ritrovandosi con un problema più che lo ha costretto a saltare l’intera stagione e potrebbe portarlo a perdersi anche le prime gare del 2021.

Il Dr. Zasa, in un’intervista esclusiva rilasciata ai colleghi di “motorionline.com” ha così commentato la situazione: “L’entourage di Marquez tiene tutto molto riservato, quindi non sono molto informato nello specifico. Ci sono state tante speculazioni su di lui. L’intervento non è stato svolto da nessuno dei nostri. Anche nella decisione di dichiarare un pilota fit o meno noi non abbiamo alcun potere. Parlare dopo è facile, ma noi forse, per il primo intervento, avremmo optato per un altro approccio”.

Zasa: “Ci vorrà del tempo per recuperare i riflessi”

Il numero uno della Clinica Mobile ha poi continuato: “La differenza però l’ha fatta il rientro troppo affrettato. Non credo che l’infezione debba allarmare. I tempi di recupero sono da definire, ma se tutto va bene tornerà al 100%. Ci vorrà del tempo per recuperare i riflessi che servono per guidare una MotoGP. Però ci sono casi come Stoner, che anche dopo un brutto infortunio tornava in moto ed era subito veloce anche se gli mancava la resistenza. Marquez pilota cambierà, questo non vuol dire che non vincerà più, ma cambierà il suo approccio alle gare”.

Infine Zasa ha così concluso: “Dipende tutto da come andrà il recupero. Se avrà una buona vascolarizzazione e calcificazione tornerà come prima. Nel tempo, con una buona integrazione dell’innesto non dovrebbero esserci problemi”.

Antonio Russo