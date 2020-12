Alzamora è sicuro: “Marquez vi sorprenderà anche questa volta”

Emilio Alzamora è convinto che Marc Marquez anche questa volta riuscirà a sorprendere tutti con il suo ritorno in pista.

Marc Marquez ha vissuto un 2020 orrendo. Durante la prima gara del campionato è stato prima autore di una rimonta spaventosa, poi mentre era virtualmente sul podio è caduto riportando un brutto infortunio. Dopo l’operazione effettuata il giorno seguente però lo spagnolo ha voluto forzare sul recupero tornando già la settimana dopo in pista.

A quel punto però il rider iberico ha peggiorato la propria situazione sino ad essere costretto addirittura ad una nuova operazione che ha chiuso anzitempo la propria stagione. Nel momento in cui Marquez stava provando il recupero però è arrivata per lui un’altra batosta.

Pochi giorni fa, infatti, si è dovuto sottoporre ad una nuova operazione, che a questo punto mette a rischio anche l’inizio del 2021. In tanti a questo punto temono anche per il prosieguo della carriera di Marquez. Sinora, nei comunicati stampa diffusi dalla Honda, ci sono ben poche notizie sui tempi di recupero dello spagnolo.

Alzamora: “Impariamo dal passato”

Come se non bastasse nei giorni scorsi a Marquez sarebbe stata diagnosticata anche un’infezione. Insomma per lo spagnolo sembra che questo tunnel sia senza fine. Il rider iberico a questo punto dovrà concentrarsi sul recupero per provare a tornare in pista quanto prima.

Emilio Alzamora, all’emittente spagnola TVE, ha così commentato la situazione: “La verità è che Marc sorprende sempre. Come atleta sorprenderà ancora in questa situazione. Marc uscirà sicuramente più forte da questa terza operazione e ci divertiremo di nuovo. Se l’operazione è andata bene, i tempi di recupero saranno buoni. Bisogna imparare dal passato”.

Antonio Russo