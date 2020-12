Traffico in autostrada, 7 dicembre: incidente in A7, nevica al Nord

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 7 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nevicate sulle Alpi oltre quota 600 metri, parziali schiarite sulle pianure del Nord, mentre sull’Emilia si segnalano ancora piogge dopo le esondazioni delle ultime ore. Al Centro-Sud tempo instabile sull’Appennino, con nevicate oltre i 1000 metri, e piogge sparse sul litorale tirrenico e la Sardegna. Cieli sereni o poco nuvolosi sul versante adriatico e la Sicilia. Le temperature massime saranno comprese fra 5 e 10 gradi sul Settentrione, fra 11 e 16 gradi sul resto dell’Italia. Nel pomeriggio nevicate in intensificazione sull’arco alpino.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Nei pressi di Verbania sulla A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce neve tra Carpugnino e Bivio A26/SS 33 del Sempione.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.6 – direzione: Genova) coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per incidente. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Genova) traffico a rilento su Bivio A12/A7 Milano-Genova provenendo da Livorno verso Genova per incidente.

Tra Ferrari e Bolognasulla A13 Bologna-Padova (Km 26.2 – direzione: Bologna) coda di 2 km tra Ferrara sud e Altedo per lavori in corso. Tra Bologna e Firenze in A1 DIRETTISSIMA nevischio tra Bivio A1-Variante e Badia.

Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. Pioggia tra Valle del Salto e Tornimparte.

In Campania sulla A16 Napoli-Canosa pioggia tra Bivio A16/A1 Milano-Napoli e Grottaminarda. Nel Foggiano vento forte tra Candela e Cerignola Ovest.