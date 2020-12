Morbidelli: “Non esiste niente che possa rompere l’amicizia con Vale”

Franco Morbidelli è tornato a parlare del suo rapporto con Valentino Rossi spiegando che la loro amicizia è davvero molto forte.

Franco Morbidelli è stato sicuramente il miglior pilota della Yamaha nella stagione 2020. Il rider italo-brasiliano ha mancato il titolo solo a causa di alcuni guai tecnici della sua M1 e al tamponamento di Zarco dove ha rischiato la vita.

Durante una lunga intervista rilasciata al “Corriere dello Sport”, il pilota italiano ha così parlato della sua passione per le quattro ruote: “Senna è la storia, ho avuto anche modo di passare del tempo con Hamilton. Mi ha colpito la sua semplicità ed umiltà. Da piccolo tifavo Massa, mi ricordo che quando si stava giocando il titolo nel 2008 in Brasile io ero in camera davanti ad un piatto di riso bianco col tonno. Quell’episodio mi è rimasto impresso”.

Morbidelli: “Noi nascondiamo la nostra natura di nemici in pista”

Morbidelli ha poi proseguito: “Ho imparato tanto da Quartararo, se sono riuscito ad alzare l’asticella è anche merito suo. Non è stato semplice, ma sapevo di poterci riuscire con il lavoro. Valentino mi conosce da quando avevo 12 anni. Noi nascondiamo la nostra natura di nemici in pista. Allo stesso tempo tra me e lui c’è un’amicizia vera, senza filtri e sono certo che non esiste sorpasso, carenata o staccata che possa ledere questo rapporto”.

Infine il pilota della Yamaha ha così concluso: “Mi sento più italiano che brasiliano perché sono cresciuto qui, però ho alcuni tratti del mio carattere che sono brasiliani. Mi dispiace per Marc, per quello che sta passando. Penso sia il momento più complicato della sua carriera. Gli auguro però di superarlo al più presto e nel migliore dei modi. Sono convinto che tornerà in pista forte come lo conosciamo”.

Antonio Russo