Meteo e traffico in autostrada: Immacolata con piogge e nevicate

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 7 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Prosegue l’allerta meteo con piogge diffuse soprattutto lungo l’arco appenninico e il versante tirrenico. Nevicate sulle Alpi oltre quota 500 metri e sull’Appennino oltre i 1000 metri, precipitazioni nevose anche sulle pianure del Nordovest. In serata forti temporali sulla Sardegna e il basso Lazio. Le temperature minime saranno comprese fra 0 e 4 gradi al Nord, tra 8 e 13 gradi al Centro-Sud.

Martedì 8 dicembre piogge e possibili nubifragi al Centro-Nord, in particolare su Val Padana e litorale tirrenico. Variabile al Sud e sul medio Adriatico, con rovesci su Campania e Calabria jonica. Abbondanti nevicate sulla fascia alpina oltre i 600 metri e sull’Appennino settentrionale oltre quota 1200 metri. Le massime si attesteranno fra 4 e 8 gradi al Nord, fra 11 e 16 gradi sul resto della Penisola. Dal pomeriggio fenomeni in aumento quasi ovunque.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Nel Comasco neve sulla A9 Lainate-Svizzera tra Bivio A9-A36 Pedemontana e Chiasso. Nevischio anche sulla A8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Varese.

All’altezza di Piacenza sul Raccordo Piacenza Sud- A21 prevista neve tra inizio Complanare Piacenza sud e Fine Complanare Piacenza sud. Più a Sud nevica sulla A1 Milano-Bologna tra Basso Lodigiano e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia.

Tra Ferrara e Bologna traffico a rilento in A13 Bologna-Padova (Km 26.2 – direzione: Bologna) tra Ferrara sud e Altedo per lavori in corso.

In Abruzzo traffico a rilento causa pioggia sulla A24 Roma-Teramo tra Tivoli e Assergi. Nebbia a banchi tra Tornimparte e L’aquila Ovest con visibilità 80 metri.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.