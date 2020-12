F1 GP di Abu Dhabi: Orari TV Prove Libere, Qualifiche e Gara

By

La F1 sbarca ad Abu Dhabi per l’ultimo appuntamento stagionale. Probabile l’assenza di Hamilton che dovrebbe essere sostituito da Russell.

Il Gran Premio di Abu Dhabi, così come accaduto negli ultimi anni, concluderà il campionato di F1 anche in questa pazza stagione contraddistinta dal Covid-19. Sinora sulla pista di Yas Marina si sono svolte 11 edizioni valevoli per il Mondiale.

Attualmente questa è una delle poche piste nella storia della F1 dove la Ferrari non è mai riuscita a portare un proprio pilota sul gradino più alto del podio. La Rossa ha invece occupato gli altri due gradini in 7 occasioni.

Il costruttore più vincente su questa pista è la Mercedes con 6 vittorie, mentre il pilota che più di tutti ha tagliato il traguardo in prima posizione è Lewis Hamilton. L’inglese però molto probabilmente non sarà presente al Gran Premio a causa del Covid-19 che lo ha colpito.

Leclerc vuole salvare l’onore

Con i titoli già tutti assegnati a questo punto c’è veramente poco da decidere in quest’ultima gara dell’anno. Al momento è ancora in gioco il 2° posto occupato attualmente da Bottas e il 4° da Perez, che con la vittoria al GP di Sakhir ha messo una seria ipoteca sul proprio piazzamento. L’unico che può insidiare il finlandese è Verstappen a meno 16, mentre il messicano è rincorso da Ricciardo a 13 lunghezze.

Per il resto Leclerc, con un solo punto di vantaggio su Sainz, punta a chiudere la stagione almeno davanti a quello che sarà il suo futuro compagno di team, mentre Albon ha bisogno di una prestazione di spessore per provare a cercare la conferma per la prossima stagione dalla Red Bull.

Dirette Sky Sport F1 HD

Venerdì 11 dicembre

10:00-11:30 – Libere 1

14:00-15:30 – Libere 2

Sabato 12 dicembre

11:00-12:00 – Libere 3

14:00-15:00 – Qualifiche

Domenica 13 dicembre

14:10 – Gara

Dirette TV8

Sabato 12 dicembre

14:00-15:00 – Qualifiche

Domenica 13 dicembre

14:10 – Gara

Antonio Russo