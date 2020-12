Traffico in autostrada, 6 dicembre: allerta meteo e rischio nubifragi

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 6 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sarà una domenica di maltempo su quasi tutta l’Italia a causa di una vasta circolazione depressionaria che si è impadronita dell’Europa centro-occidentale. Nevica sulle Alpi centro-orientali e sull’Appennino centro-settentrionale oltre quota 1000 m. Schiarite sul Nordovest, mentre sulle altre regioni si abbatteranno rovesci persistenti, a carattere temporalesco soprattutto sulle regioni del Sud e possibili nubifragi. Acqua alta sulla Laguna Veneta con punte di 130cm. Temperature massime comprese fra 7 e 12 gradi al Nord, tra 10 e 15 gradi al Centro-Sud. Dal pomeriggio fenomeni in parziale assorbimento su Val Padana e versante adriatico.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A4 Milano-Brescia (Km 187.7 – entrambe le direzioni) Grumello in entrata è chiuso al traffico fino alle 17:00 del 11/12/2020 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Seriate. Entrata consigliata verso Brescia: Ponte Oglio.

A Nord di Bolzano sulla A22 Brennero-Modena neve tra Dogana del Brennero e Vipiteno. Tratto chiuso tra Vipiteno e Confine di Stato.

All’altezza di Padova in A13 Bologna-Padova pioggia tra Altedo e Padova Industriale. Alle porte di Bologna sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 14.4 – direzione: Taranto) chiuso al traffico Bivio A14/A13 Bologna-Padova fino alle 16:00 del 06/12/2020 provenendo da Autostrada Milano-Napoli verso Padova per lavori.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova pioggia tra Serravalle Scrivia e Genova Ovest. In A12 Genova-Livorno allagamenti tra Recco e Genova Nervi per pioggia.

In Abruzzo sulla A25 Torano-Pescara pioggia tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Bivio A25/A14 Bologna-Taranto.

In Campania sulla A1 Roma-Napoli pioggia tra Frosinone e Napoli Nord e tra Ceprano e Caianello. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 2 – direzione: Napoli) l‘uscita di Napoli Via Marina e’ chiusa al traffico fino alle 06:00 del 07/12/2020 provenendo da Salerno per lavori. Uscita consigliata provenendo da Salerno: San Giovanni. Pioggia tra Napoli Centro e Salerno.