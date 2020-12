Perez: “Spero non sia un sogno, nel 2022 sicuramente ci sarò”

Sergio Perez è ancora incredulo a fine gara per la vittoria ottenuta, ma allo stesso tempo avvisa che lui in F1 ci vuole restare.

Sergio Perez è stato protagonista di una gara a dir poco fantastica in Bahrain. Il messicano dopo il contatto al via con Leclerc ha cambiato gomme e si è messo subito all’inseguimento delle prime posizioni saltando i propri avversari come birilli. Nel finale poi, agevolato dal pasticcio Mercedes, è riuscito a trovare la sua prima vittoria in carriera in F1.

A margine della gara il pilota della Racing Point ha così dichiarato: “Sono senza parole al momento, spero di non stare sognando perché per tanti anni ho sognato di vivere questo momento. 10 anni di carriera ed è incredibile, non so cosa dire. Dopo il primo giro la gara era di nuovo persa per me, come lo scorso weekend, però non ho voluto mollare”.

Perez: “Io sono in pace con me stesso”

Perez ha poi proseguito: “Ho lottato, ho cercato di fare il meglio che potevo. Quest’anno la stagione non è stata fortunata per noi, però finalmente oggi la ruota è girata. Ho avuto sicuramente grandi meriti, certo le Mercedes hanno avuto qualche problema alla fine però credo che oggi noi abbiamo fatto una gara fantastica”.

Infine il messicano ha così concluso: “Ho commesso un errore durante la Safety Car, ho avuto un bloccaggio alla gomma posteriore molto brutto, quindi ho avuto delle vibrazioni durante i primi giri. Però non so come sono riuscito a recuperare nel secondo stint. Ho detto al mio team che oggi la macchina sembrava una limousine, davvero semplice. Avevamo un passo fantastico e credo che abbiamo letto abbastanza bene la gara oggi. Dopo il long run fatto venerdì sapevamo che potevamo fare qualcosa di speciale. Io sono in pace con me stesso e quello che succederà non è nelle mie mani, io voglio continuare, ma se non ci sarò l’anno prossimo, ci sarò sicuramente nel 2022”.

