Meteo e traffico in autostrada: temporali sparsi, nevica al Nord

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 6 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nel corso della serata avremo le prime schiarite al Centro-Sud, specie sul versante adriatico, mentre su quello tirrenico persisteranno le precipitazioni, con temporali forti sul litorale toscano. Cieli nuvolosi al Nord, con piogge più diffuse su Liguria e bassa Lombardia. Neve sulle Alpi oltre i 600 metri e sull’Appennino tosco-emiliano oltre i 700 metri. Le temperature minime saranno comprese fra 1 e 6 gradi al Nord, fra 6 e 11 gradi al Centro-Sud.

Lunedì 7 dicembre ancora neve su Alpi e Appennino settentrionale, tempo instabile lungo il versante tirrenico e sull’Appennino meridionale, con fenomeni di carattere temporalesco tra Cilento e Sila. Le massime oscilleranno tra 10 e 15 gradi, nettamente inferiori sul Nordovest. Dal pomeriggio la quota neve tenderà ad abbassarsi sulla fascia alpina.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Novara su Diramaz. A8-A26 Gallarate-Gattico neve tra Bivio Diramazione A8-A26/A8 MI-VA e Castelletto Ticino. Nel Bresciano sulla A4 Torino-Padova pioggia tra Nodo di Pero e Bivio A4/A21 Torino-Brescia.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova allagamenti tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per pioggia. Rallentamenti per maltempo anche sulla A12 Genova-Livorno dove si segnalano allagamenti tra Recco e Genova Nervi per pioggia.

Alle porte di Bologna sulla A1 Milano-Bologna maltempo tra Terre di Canossa – Campegine e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto. All’altezza di Ravenna sulla A14 Diramazione per Ravenna precipitazioni tra Bivio Diramazione Ravenna/A14 BO-TA e SS 309 Dir.

Alle porte della Capitale in A24 Roma-L’Aquila-Teramo pioggia tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/Tangenziale est RM. Pioggia tra Grande Raccordo Anulare e Vicovaro-Mandela.

Sulla Tangenziale Napoli piogge insistenti tra SS Domitiana e Secondigliano-Aeroporto. Sulla A1 Roma-Napoli rallentamenti causa maltempo tra Napoli Nord e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno. Sulla A3 Napoli-Salerno pioggia tra Napoli Centro e Salerno.