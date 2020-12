Che paura al Rally di Monza: un’auto si ribalta e cade nel dirupo (VIDEO)

Incidente spaventoso nella seconda tappa del Rally di Monza, quando la Fiesta di Greensmith ha capottato ed è finita oltre il guard rail

Uno schianto che ha tenuto con il fiato sospeso tutti gli spettatori, ma per fortuna si è concluso senza conseguenze fisiche per l’equipaggio, quello di cui il pilota britannico Gus Greensmith e il suo navigatore Elliot Edmondson sono stati protagonisti nel corso della lunghissima prova speciale Selvino 2, nel corso della seconda tappa del Rally di Monza.

Intorno al ventiduesimo chilometro, mentre stavano cercando di domare l’asfalto reso scivoloso dalle condizioni meteo svantaggiose, sono stati tratti in inganno dalla pioggia, dalla neve e dal ghiaccio e hanno perso il controllo della loro Ford Fiesta. Prima hanno impattato contro il guard rail, poi contro la parete di roccia interna e infine sono rimbalzati di nuovo verso l’esterno, ribaltandosi e cadendo nel dirupo sottostante.

Per fortuna gli alberi hanno frenato la corsa della loro vettura e dunque entrambi sono riusciti ad uscirne senza alcun graffio. Pochi minuti dopo, nello stesso punto, anche il norvegese Ole Christian Veiby sulla Hyundai i20 Wrc ha commesso un errore analogo, costringendo dunque gli organizzatori a sospendere la prova speciale in questione.

Anche Evans sbaglia e rischia di cedere il titolo a Ogier

Tra i big messi in difficoltà dagli insidiosi tratti del bergamasco bisogna sottolineare anche l’attuale capolista della classifica generale Elfyn Evans, al quale era sufficiente un piazzamento per assicurarsi il titolo iridato, ma ieri è finito fuori strada. Questa battuta d’arresto ha permesso a Sebastien Ogier di involarsi in testa al Rally di Monza, gara conclusva del Wrc, e ad avvicinarsi al suo settimo campionato del mondo in carriera. Oggi ultima tappa, con quaranta chilometri di prove tutti nell’area dell’autodromo di Monza.