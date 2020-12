Traffico in autostrada, 5 dicembre: ancora neve al Nord, incidente in A26

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 5 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo fortemente instabile al Centro-Nord e sulla Sardegna, con nevicate sui settori alpini e prealpini oltre quota 700 metri. Temporali lungo il litorale toscano, neve anche sull’Appennino centrale oltre i 1900 metri. Tempo più stabile al Sud, salvo piovaschi sulla Calabria jonica e la Sicilia orientale. Le temperature massime saranno comprese fra 13 e 18 gradi, mentre sul Nordovest si attesteranno fra 3 e 7 gradi. Nel pomeriggio temporali in estensione sulla costa laziale e precipitazioni sparse tra Basilicata e Campania.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia, fra Monza e Brescia, sulla A4 Milano-Brescia (Km 187.7 – entrambe le direzioni) Grumello in entrata è chiuso al traffico fino alle 17:00 del 11/12/2020 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Seriate. Entrata consigliata verso Brescia: Ponte Oglio. Sulla A8 Milano-Varese nebbia a banchi tra Fiera Milano e Gallarate con visibilità 150 metri.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce (Km 35 – direzione: Genova Voltri) coda di 5 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per incidente.

In Toscana sulla A1 Bologna-Roma (Km 296 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Firenze sud e Firenze Scandicci per incidente. Sulla A1 Firenze-Roma allagamenti tra Firenze sud e Incisa – Reggello.

Tra Lazio e Campania, sulla A1 Roma-Napoli, pioggia tra Frosinone e Caianello. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 2 – direzione: Napoli) l‘uscita di Napoli Via Marina è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 07/12/2020 provenendo da Salerno per lavori. Uscita consigliata provenendo da Salerno: San Giovanni.

In Puglia sulla A14 Pescara-Bari (Km 610.5 – direzione: Da Bari) l‘uscita di Canosa è chiusa al traffico provenendo da Bari per Verifica tecnica. Uscita consigliata provenendo da Bari: Andria.